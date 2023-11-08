شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الضحايا والجرحى فى قصف على حى الشجاعية ومخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد نحو 30 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على حي الشجاعية ومخيم جباليا فيما أصيب العشرات.

وقالت وزارة الصحة في غزة الأربعاء، إن مستشفى الشفاء بمدينة غزة استقبل جثامين 17 فلسطينياً، جراء قصف عدد من المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت بوصول 11 جثماناً إلى المستشفى الإندونيسي في جباليا جراء قصف طائرات إسرائيلية لمنزل عائلة ظاهر وزقوت، في مخيم جباليا.

وقصفت القوات الإسرائيلية شقة سكنية في برج الناصر في النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدفت منازل مواطنين في محيط مقر جامعة القدس المفتوحة بحي النصر غرب مدينة غزة مما أدى إلى وقوع إصابات.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية، حرم جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن القوات أجبرت حرس الجامعة على فتح أبوابها، حيث دخلت 6 آليات عسكرية الحرم الجامعي.

واقتحمت القوات بلدة بيرزيت، حيث أطلق الجنود الرصاص صوب شاب، ما أدى إلى إصابته بالرصاص الحي، دون أن ترد تفاصيل عن حالته.