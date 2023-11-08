شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلان حرب".. الأردن تجدد رفضها محاولات تهجير الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأردن رفضها أي محاولة أو خلق ظروف للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مشددة على أنه "خط أحمر" لن تسمح به، وهو بمثابة "إعلان حرب"، كونه تهديدًا للأمن الوطني الأردني.

وشدد رئيس الوزراء الأردني د. بشر الخصاونة خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس، على ضرورة رفع الحاصنة الممنوحة لدولة الاحتلال لتطبيقها قواعد القوانين الدولية والإنسانية في هذه الاعتداءات الآثمة والمستمرة على المدنيين الفلسطينيين.

خرق الاتفاقيات الدولية

وأكد الخصاونة أن هذه الاعتداءات تشكل جرائم وخرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف وميثاق المحكمة الجنائية الدولية في روما وقواعد لاهاي للحرب.

وقال: استدعينا السفير الأردني من دولة الاحتلال، وطلبنا عدم عودة سفيرها، ونسير على قاعدة التدرج بالكثير من الإجراءات والوسائل التي نمتلكها والمطروحة على الطاولة، عندما يكون مساسًا بالحق الفلسطيني، وقبلها بالأمن القومي الأردني ومرتكزاته.