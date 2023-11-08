شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع الطائرة الـ16 من الجسر الجوى الكويتى متجهة إلى مطار العريش لإغاثة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت صباح اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السادسة عشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش وعلى متنها عشرة أطنان من المواد والمستلزمات الطبية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد ـ في تصريح له عقب الإقلاع ـ إن هذا الجسر الجوي الإغاثي يأتي استمرارا للجهود التي تقوم بها دولة الكويت في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، معربا عن الشكر للهلال الأحمر المصري على التسهيلات التي قدمها لإيصال المساعدات الإغاثية الكويتية لقطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدا أن فلسطين هي القضية الحية والنابضة في قلوب أهل الكويت حكومة وشعبا.

وأضاف الزيد أن الجسر الجوي الكويتي متواصل لإغاثة الأشقاء في غزة الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة نتيجة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة لأكثر من 32 يوما خلفت آلاف الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء.

ولفت إلى ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة بشكل آمن لاسيما القطاع الصحي الذي هو بأمس الحاجة إلى مصادر الطاقة،(الديزل) الذي يمنع دخوله.

من جهته، قال مدير إدارة الكوارث والطوارئ بالجمعية يوسف المعراج إن المساعدات الطبية والغذائية التي أرسلتها الكويت بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري دخلت إلى قطاع غزة ووزعت على مراكز الإيواء والمستشفيات، مشيرا إلى أنها تهدف لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة وخصوصا الأطفال والنساء.

وأضاف المعراج أن دولة الكويت حريصة على تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء في غزة وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان ودعم مراكز الإيواء والمستشفيات.

وذكر أن حملة (أغيثوا فلسطين) عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية لآلاف المتضررين وتشتمل على توفير المواد الغذائية والمساعدات الطبية وإعانة الأسر المتضررة من القصف والدمار الذي خلفه العدوان مشيدا بالتجاوب والتفاعل الكبيرين من أهل الكويت.