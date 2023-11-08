شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: مشاهد الأطفال القتلى والجرحى في غزة ستطارد الجميع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوضع حد لما يقاسيه المدنيون من معاناة رهيبة، خاصة الأطفال في قطاع غزة، وقالت رئيسة اللجنة ميريانا سبولياريتش: "مشاهد المعاناة والأطفال القتلى والجرحى ستطاردنا جميعًا، إنه إخفاق أخلاقي".

ونددت بقصف الاحتلال الإسرائيلي الذي طال المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، مشددة على أن "مشاهد المستشفيات وسيارات الإسعاف المتضررة غير مقبولة".

وأعربت عن صدمتها لرؤية المعاناة التي يقاسيها الأطفال، وقالت في بيان صدر عن اللجنة، إن "جراحي الصليب الأحمر يعالجون في غزة أطفالًا تفحم جلدهم من جراء حروق واسعة النطاق".

مساعدات شحيحة

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيانها، بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتجنيب كل المدنيين العمليات العسكرية.

وأشارت إلى أن "الحصار العسكري المفروض على غزة حرم أناسًا هناك من الغذاء والمياه والدواء"، وحذرت من أن "المساعدات الشحيحة" التي يجري إدخالها لا تلبي الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

ولفتت إلى "الحاجة الملحة لإتاحة الإيصال الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية"، مشددة على أن "خدمات أساسية على غرار الرعاية الصحية والمياه والكهرباء يجب أن تستأنف في غزة لكونها أولويات منقذة للحياة".

شقاء أجيال مقبلة

وأشارت اللجنة إلى أن "القصف المكثف يدمر البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة، ويزرع بذور الشقاء لأجيال مقبلة".

وقالت إنه بعد مرور شهر، يجبر المدنيون على تحمل معاناة وخسائر هائلة، مؤكدة أن هذا الأمر يجب أن يتوقف.