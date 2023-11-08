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الخليج اليوم .. شاهد: لحظة إعداد كمين للقبض على مقيم أثناء ترويجه لمخدر " الشبو" بالمدينة .. والكشف عن جنسيته

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الرياض - كتب موسى القحطاني - وثق مقطع فيديو لحظة إعداد كمين أمني للقبض على مقيم أثناء ترويجه لمخدر " الشبو" بالمدينة.

 

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب الأمن العام على منصة إكس، لحظة ضبط الأجهزة الأمنية مقيم باكستاني قبل تسليم المخدرات للمتعاطين.

وأفاد الأمن العام أن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة ألقت القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه (569) جرامًا من مادة (الشبو) المخدر.

وتم ضبط المواد المخدرة داخل مسكن المقيم الباكستاني، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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