شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا": 726 ألف نازح متواجدون بـ 150 منشأة تابعة للوكالة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم "الأونروا" في غزة عدنان أبو حسنة، إن هناك حاليا 1.5 مليون نازح فلسطيني في مختلف مناطق القطاع؛ من بينهم 726 ألف نازح متواجدون في 150 منشأة تابعة للأونروا.

ووصف أبو حسنة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى"، الأوضاع في غزة بأنها "مأساوية" للغاية ولم نشهد مثلها منذ 1950.

وأضاف أن هناك نقصا في جميع احتياجات الحياة، على خلفية المواد الغذائية الخاصة بالأطفال ومياه الشرب التي تأتي من الآبار غير الصالحة للشرب وغيرها.

وتابع "إننا نزود محطات تحلية المياه والمستشفيات والصرف الصحي والمخابز بالوقود، مضيفا "إن الوقود الموجود لدينا في الأونروا سينفد خلال أيام قليلة، كما أن كافة القطاعات المرتبطة بنا ستتوقف جميعا".

وأوضح أن هناك 13 ألف موظف في الأونروا بقطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك 50 منشأة تضررت، فضلا عن مقتل 89 موظفاً في الأونروا، جراء القصف الإسرائيلي على غزة، معربا في الوقت نفسه عن استغرابه من أنه لم يحدث منذ إنشاء الأمم المتحدة حتى الآن مقتل هذا العدد في المنظمة.

وحول تقديم الأونروا لخدماتها في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع في غزة، قال "إننا كمنظمة أممية إنسانية متواجدون لخدمة الفلسطينيين في أوقات السلم والحرب".