مسئول أممى سابق يؤكد ضرورة وقف القتل والتدمير وإيصال المساعدات إلى غزة

القاهرة - سامية سيد - حذر المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف" من مخاطر حقيقية حال توسع الصراع في المنطقة، مشددا على ضرورة وقف القتل والتدمير وإيصال المساعدات إلى غزة.

وقال ميلادينوف ـ في تصريح خاص لقناة ( سكاي نيوز) الاخبارية اليوم الأربعاء، إنه علينا النظر في جميع الخيارات المطروحة سواء وقف إطلاق النار أو الهدنة الانسانية وتوفير ممرات إنسانية لإيصال المساعدات.

ودعا المسؤول الأممي السابق المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الصراع في قطاع غزة، قائلا "يجب على الدول التي تربطها علاقات جيدة بإسرائيل أن تحثها على هدنة إنسانية ليتسنى وصول المساعدات".