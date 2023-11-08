شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء "التعاون الإسلامى" فى أيرلندا يؤكدون ضرورة اتخاذ التدابير لرفع الحصار عن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي في أيرلندا ضرورة وقف العدوان واتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من الغذاء والوقود والمعدات الطبية بشكل فوري إلى القطاع، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان تفادياً للتداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية.

جاء خلال مشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير مع سفراء دول منظمة التعاون الاسلامي في الاجتماع الذي عقد مع رئيس البرلمان الأيرلندي شون أوفاريل.

وشدد السفراء - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، على أن السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو من خلال تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وناقش الاجتماع الوضع الراهن في قطاع غزة، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي سيؤدي إلى عواقب خطيرة ليس فحسب على الشعب الفلسطيني وإنما على المنطقة، وسيقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.