شكرا لقرائتكم خبر عن اشتيه يدعو زعماء العالم لحث إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية زعماء العالم بحث إسرائيل فورا على وقف ما وصفه بأنه "إبادة جماعية ضد شعبه"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية تعد انتهاكا للقانون الدولي، كونها عمليات قتل منهجية ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ورفض اشتيه - في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أذاعتها اليوم الأربعاء - مزاعم إسرائيل المتعلقة باستخدام الفصائل الفلسطينية للمدنيين والأطفال كدروع بشرية.

وأوضح أن معاناة الشعب الفلسطيني لم تبدأ في السابع من أكتوبر، مشيرا إلى أنه عندما يقول البعض إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ماذا عن الشعب الفلسطيني هل ليس لديه الحق ذاته؟!.

وأشار إلى أن فلسطين هي آخر مستعمرة وآخر دولة محتلة في العالم، مؤكدا ضرورة توقف إسرائيل عن احتلال الأراضي الفلسطينية.

وتابع اشتيه قائلا إن المصابين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات، كما أن المستشفيات ليس بها دواء مؤكدا أن قطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة يوميا لتوفير المواد الغذائية ومياه الشرب والمواد الإغاثية الأخرى اللازمة للسكان.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بزيادة المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة بشكل كبير.