المفوض الأممي لحقوق الإنسان: معبر رفح بوابة الحياة الوحيدة لغزة

#عاجل| مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: معبر رفح البري هو بوابة الحياة الوحيدة المتاحة حاليا لسكان قطاع غزة#القاهرة_الإخبارية#من_غزة_هنا_القاهرة#تضامنا_مع_فلسطين#غزة #فلسطين — AlQahera News (@Alqaheranewstv) November 8, 2023 "القاهرة" الإخبارية، جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي، اليوم الأربعاء، على هامش جولة تفقدية أجراها للمعبر. دبي - محمود عبدالرازق - وحسب"القاهرة" الإخبارية، جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي، اليوم الأربعاء، على هامش جولة تفقدية أجراها للمعبر.

وقال تورك إن "معبر رفح هو بوابة الحياة الوحيدة حاليا لسكان قطاع غزة"، واصفا الدور المصري في هذا الإطار، بأنه عظيم، وكان واضحا، على مدار الفترة الماضية.

وأجرى المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيارة تفقدية لمعبر رفح من الجانب المصري.

واطّلع تورك، من المسؤولين المصريين على كميات الشاحنات التي تدخل يوميا، ومدى استعدادات الدولة المصرية في هذا الإطار. كما اطمأن على توفر كل الإمكانيات سواء على صعيد سيارات الإسعاف، التي يتم تجهيزها من قبل وزارة الصحة المصرية، أوعمليات الإجلاء من قطاع غزة، والتي تشمل حاملي جنسية مزدوجة ورعايا دول أجنبية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 10569 شخصا.

وقال القدرة، خلال مؤتمر صحفي من مستشفى "الشفاء" في غزة: "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي) بلغت 10569 شهيدا وإصابة 26475 آخرين".

وأضاف القدرة أن "من بين الشهداء 4324 طفلا و2823 امرأة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأنه "لا يزال عشرات الشهداء والمصابين على الطرقات بين محافظات شمال قطاع غزة وجنوبه، ولا يسمح الاحتلال بوصول سيارات الإسعاف لإخلائهم".

وحذرت الوزارة الفلسطينية، من أن "الاحتلال الإسرائيلي يكرر تهديده لبعض المستشفيات ويطلب إخلاءها فورًا"، الأمر الذي يعرض حياة المرضى والجرحى لخطر الموت"، بحسب قول الوزارة.

كما طالبت الوزارة "الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بحماية المؤسسات الصحية وتأمين حركة مركبات الإسعاف ووقف تهديد المستشفيات".

ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية منع الجيش الإسرائيلي، من إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع، الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.