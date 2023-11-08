المفوض الأممي لحقوق الإنسان: معبر رفح بوابة الحياة الوحيدة لغزة

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"القاهرة" الإخبارية، جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي، اليوم الأربعاء، على هامش جولة تفقدية أجراها للمعبر.
#عاجل| مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: معبر رفح البري هو بوابة الحياة الوحيدة المتاحة حاليا لسكان قطاع غزة#القاهرة_الإخبارية#من_غزة_هنا_القاهرة#تضامنا_مع_فلسطين#غزة #فلسطين— AlQahera News (@Alqaheranewstv) November 8, 2023
وقال تورك إن "معبر رفح هو بوابة الحياة الوحيدة حاليا لسكان قطاع غزة"، واصفا الدور المصري في هذا الإطار، بأنه عظيم، وكان واضحا، على مدار الفترة الماضية.
وأجرى المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيارة تفقدية لمعبر رفح من الجانب المصري.
كما اطمأن على توفر كل الإمكانيات سواء على صعيد سيارات الإسعاف، التي يتم تجهيزها من قبل وزارة الصحة المصرية، أوعمليات الإجلاء من قطاع غزة، والتي تشمل حاملي جنسية مزدوجة ورعايا دول أجنبية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 10569 شخصا.
وأضاف القدرة أن "من بين الشهداء 4324 طفلا و2823 امرأة".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأنه "لا يزال عشرات الشهداء والمصابين على الطرقات بين محافظات شمال قطاع غزة وجنوبه، ولا يسمح الاحتلال بوصول سيارات الإسعاف لإخلائهم".
وحذرت الوزارة الفلسطينية، من أن "الاحتلال الإسرائيلي يكرر تهديده لبعض المستشفيات ويطلب إخلاءها فورًا"، الأمر الذي يعرض حياة المرضى والجرحى لخطر الموت"، بحسب قول الوزارة.
ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية منع الجيش الإسرائيلي، من إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع، الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.