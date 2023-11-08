شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفى القدس بغزة يواجه نقصا حادا فى الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، إن مستشفى القدس في غزة يواجه نقصًا حادًا في الوقود ومن المتوقع أن ينفد الوقود يوم الأربعاء.

وبحسب موقع سكاى نيوز، أضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي وإصابة 11 آخرين بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في مدينة بيت لحم.

وكان قد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف قرب مستشفى القدس فى قطاع غزة.