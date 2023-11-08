شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات ليبية لبحث إعادة الإعمار وعودة النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع حكماء وأعيان مدينة مرزق ملف إعادة إعمار البلاد وعودة النازحين.

وبحسب تليفزيون الوسط، فقد استعرض حكماء مرزق خلال لقائهم الكوني رؤيتهم لإعمار المدينة لضمان عودة النازحين والمساهمة في استقرارها وتنميتها، مشددين على ضرورة تفعيل صندوق إعمار المدينة، ودعمه حتى أداء المهام الموكلة إليه، حسب بيان المجلس الرئاسي .

وأكد الكوني متابعته رفقة نواب ووزراء الجنوب ملف تنمية فزان، وإعمار مدينة مرزق لتنال نصيبها من الإعمار أسوة بمدينتي بنغازي ودرنة.

كما أوضح للحكماء والأعيان أن عودة النازحين ستُسهم في استقرار الجنوب وتنميته، وأثنى على جهودهم للمطالبة بحق العودة لمدينتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .