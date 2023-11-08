وزير الخارجية البريطاني: نسعى لوجود قيادة فلسطينية محبة للسلام في أقرب فرصة

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وأضاف كليفرلي، قائلا: "في المدى القريب لا يمكن تجنب أن يكون لإسرائيل، مسؤولية أمنية لأن لديها قوات في قطاع غزة".
وتابع، قائلا: "لكن رؤيتنا هي التحرك بأسرع وقت ممكن صوب وجود قيادة فلسطينية محبة للسلام كأفضل نتيجة مرجوة".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد صرّح في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن بلاده لا ترغب في فرض إدارة مدنية على غزة.
وأوضح أنه "قد يتم تسليم مسؤولية غزة إلى تحالف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة، أو إلى القادة السياسيين المحليين في غزة".
ومضى، قائلا: "لا نريد أن نحكم غزة ولا نريد أن ندير حياتهم. نريد فقط حماية شعبنا".
وأردف، بالقول: "بالنسبة لنا هناك طريقة واحدة فقط للموافقة على هدنة إنسانية، وهي إطلاق سراح الرهائن".
كما أشار إلى أن "سكان غزة الذين يغادرون القطاع أو أولئك، الذين نزحوا داخليا خلال الحرب سيسمح لهم بالعودة بمجرد انتهاء القتال".
أمس, 19:19 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنها تعارض احتلالا جديدا طويل الأمد لقطاع غزة من جانب إسرائيل، بحسب قولها.
وأضاف باتيل: "غزة أرض فلسطينية، وستبقى كذلك، ونحن لا ندعم احتلال غزة، ولا إسرائيل تؤيد ذلك".
وأوضح المتحدث أن "واشنطن تعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للإدارة المؤقتة والمعايير الأمنية في غزة، بمجرد انحسار الأزمة الحالية".
لكنه في الوقت ذاته، أشار إلى أن "إسرائيل، لفترة غير محددة، ستكون مسؤولة عن الأمن العام في غزة".