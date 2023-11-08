مدير المستشفيات في قطاع غزة لـ "الخليج 365": نعيش كارثة إنسانية ونفاد الوقود يهدد بمجزرة

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وأكد أن إسرائيل تستهدف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بشكل مباشر، حيث قتلت ما يزيد عن 153 كادرًا صحيًا، ولم يتبقَ سوى 30% من الكادر الطبي المتواجد في المستشفيات، يعملون فوق طاقتهم، لاسيما مع منع دخول طواقم الأطباء والممرضين المتطوعين من عدة بلدان إلى القطاع.
وإلى نص الحوار...
هناك صعوبة كبيرة الآن في توفر الغذاء والدواء لمنطقة الشمال، الغذاء غير متوفر، لا يوجد خبز أو مخابز للسكان أو لدى الطواقم الطبية، ولا المرضى، وكذلك صعوبة في توفير مياه الشرب، أما المساعدات القديمة التي تصل للقطاع لا تصل لمنطقة الشمال إطلاقا، ويتم قطع الطريق بالكامل أمامها.
5 نوفمبر, 23:26 GMT
المستشفيات مكتظة بالمرضى بأعداد كبيرة تفوق طاقتها الاستيعابية بما يزيد عن 200%، والآن تحويل الحالات الحرجة منها لمعبر رفح أصبح بأعداد قليلة جدا، وتم أمس تحويل 9 حالات فقط من مستشفى الشفاء، رغم وجود أكثر من 1200 حالة حرجة، في الثلاثة أيام الماضية لم يتم تحويل أي حالة، بالتالي الأعداد قليلة جدا، ويتم عن طريق التنسيق مع الصليب الأحمر وبصعوبة بالغة، لا تفي بأي غرض، ولا تستطيع من خلالها المستشفيات أن تمارس عملها وتنقذ الجرحى، في كل دقيقة هناك قصف وجرحى وشهداء، والمستشفيات يصلها في كل وقت أعداد كبيرة من الجرحى بحاجة إلى تدخل جراحي، وبالتالي الوضع يزداد صعوبة والكثير يفقد حياته لعدم توفير الخدمة الطبية له ونتيجة القصف والعدوان المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
18 أكتوبر, 12:35 GMT
نعم والكل رأى الاستهداف المباشر، في مجزرة المعمداني والتي لم تتوقف عند أي مستشفى، سواء القدس أو الشفاء أو النصر للأطفال أو الإندونيسي، التركي أيضا تم استهدافه وخرج عن الخدمة، وهو المستشفى الوحيد للسرطان، وكذلك المستشفى الأوروبي، جميع مستشفيات قطاع غزة تم استهدافها بشكل جزئي، وهو ما عرّض الطواقم الطبية والمرضى المتواجدين داخل المستشفيات للخطر المباشر، وهو مقدمة لعدوان أكبر على المستشفيات والمباني وأسرة المرضى وغرف العمليات، وأن تخرج تماما عن الخدمة، حيث يريد الاحتلال أن يمحي كل شيء قابل للحياة في قطاع غزة.
15 أكتوبر, 11:47 GMT
نحن نرحب بأي مبادرة لتخفيف الجراح عن شعبنا، وآثار هذه الحرب الكارثية، لكنها إسعافات ليست أولية بل ثانوية وقليلة في حجمها، بالتالي نحن نحتاج لتدخل بشكل قوي، وخروج المئات من الجرحى لمصر، وتوفير ممر آمن وداعم للمستشفيات ودخول الأدوية والمساعدات والوقود لجميع مستشفيات قطاع غزة.
هناك أطباء سافروا ووصلوا إلى المعبر ولم يتم السماح لهم بالدخول، إلا فريق واحد 7 أشخاص من الصليب الأحمر، ولم يتم السماح لهم بالدخول إلى مستشفى الشفاء أو الإندونيسي، وهم يمارسون أعمالهم في مستشفى الأوروبي في جنوب قطاع غزة، وأي وفد لم يتم السماح له، وهذا يصعب مهمة الطواقم الموجودة في قطاع غزة، الكثير منها استشهد في القطاع، نحن نتحدث عن 153 كادرا صحيا ماتوا والمئات هدمت بيوتهم وقتلت عوائلهم واستقبلوا أبناءهم وزوجاتهم شهداء وهم على رأس عملهم، نحن أمام وضع إنساني مأساوي يندى له الجبين، لكن الكثير منهم ثابتون لمعالجة الجرحى، فقدنا الكثير منهم ولم يتبقَ إلا 30% من الكادر الطبي المتواجد في المستشفيات، وهم يداومون على مدار الساعة فقط يرتاحون لساعات قليلة ويعودون للعمل.
يوجد لدينا بعض المتطوعين، لكن المجال الطبي يحتاج للمهارة والخبرة، خاصة في العمليات المعقدة مثل المخ والأعصاب وجراحة الرقبة والصدر، والأوعية الدموية تحتاج إلى تخصصات دقيقة وخبرة عالية لا تتوفر إلا لأعداد قليلة من الجراحين، طالبنا من اليوم الأول لدخول الخبراء للقطاع لكن لم يتم إلى الآن.
14 أكتوبر, 18:00 GMT
لدينا نقص في كل شيء، المهمات الطبية، أدوية العناية المركزية وأدوية التخدير، المضادات الحيوية وأدوية الحروق، المهمات الطبية لتثبيت الكسور، وأجهزة الأشعة والتحاليل، خاصة أن الاحتلال وقبل الحرب منع دخول الكثير من الأجهزة الطبية إلى القطاع وتم احتجازها لمدة 6 أشهر دون السماح بدخولها، ناهيك عن نقص الأدوية والمهمات بنسبة 45% قبل بدء العدوان.
لكن الأهم من المساعدات هو النجاح في إيصالها إلى المناطق الشمالية المنكوبة، المستشفيات هناك لا تجد الماء أو الطعام، لا يتوفر الخبز لعدم وجود مخابز، نعتمد على التمور وما تبقى لدينا من مياه، أطباء يعملون لأكثر من 16 ساعة ولا يجدون في النهاية إلى بضع تمرات، هذه محاولة إسرائيلية لقتل أي نوع من الحياة في هذه المناطق الفلسطينية.
أجرى المقابلة: وائل مجدي