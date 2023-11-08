شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء دول التعاون الإسلامي في أيرلندا يطالبون بوقف العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أيرلندا نايل بن أحمد الجبير، اليوم، مع سفراء دول منظمة التعاون الاسلامي في الاجتماع الذي عقد مع رئيس البرلمان الأيرلندي شون أوفاريل.

وشدد السفراء على أن السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو من خلال تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقف العدوان الإسرائيلي

وناقش الاجتماع الوضع الراهن في قطاع غزة، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي سيؤدي إلى عواقب خطيرة ليس فحسب على الشعب الفلسطيني وإنما على المنطقة، وسيقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد السفراء خلال الاجتماع ضرورة وقف العدوان واتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من الغذاء والوقود والمعدات الطبية بشكل فوري إلى القطاع، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان تفادياً للتداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية.