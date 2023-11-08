شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، مع إطلاقهم المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًّا بين دول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسته سلطنة عمان، في بيان الأمين العام جاسم البديوي عقب الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجال الأمني

من ناحية أخرى، شهد الوزراء تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لعام 2022 / 2023، والتي تناولت موضوع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الأمني بدول المجلس، وذلك على هامش اجتماعهم الـ 40.