أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرضون لـ"عنصرية مقيتة وكراهية متأصلة"

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ووصف أبو الغيط ما يحدث في الضفة الغربية بـ"الحرب الحقيقية" التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين هناك، مشيرا إلى أنها تسببت في مقتل نحو 163 فلسطينيا حتى الآن، إضافة لنحو ألفي معتقل.
أمس, 05:13 GMT
ولفت أبو الغيط إلى أن السلطات الإسرائيلية تستهدف المدنيين في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن "عنف المستعمرين هناك وصل إلى مستويات غير مسبوقة".
ويستمر التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، وشمل ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا لقطاع غزة راح ضحيته أكثر من 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 26 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.