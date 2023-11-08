أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرضون لـ"عنصرية مقيتة وكراهية متأصلة"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووصف أبو الغيط ما يحدث في الضفة الغربية بـ"الحرب الحقيقية" التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين هناك، مشيرا إلى أنها تسببت في مقتل نحو 163 فلسطينيا حتى الآن، إضافة لنحو ألفي معتقل.

أمس, 05:13 GMT

ولفت أبو الغيط إلى أن السلطات الإسرائيلية تستهدف المدنيين في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن "عنف المستعمرين هناك وصل إلى مستويات غير مسبوقة".

وتابع: "الفلسطينيون يتعرضون لوقائع ممتزجة بعنصرية مقيتة وكراهية متأصلة، يجب إدانتها وفضحها لأنها تمثل إهانة لكل من يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر".

ويستمر التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، وشمل ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا لقطاع غزة راح ضحيته أكثر من 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 26 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 347 جنديا، إضافة إلى نحو 1500 قتيل من المدنيين.

كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.