ملك الأردن: الحلول العسكرية لن تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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وقال الملك عبد الله إن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى قطاع غزة دون انقطاع، مشيرا إلى أنه يجب بذل أقصى جهد لرفع الحصار وحماية المدنيين.
وتابع: "المطلوب هو الحل السياسي حتى يمكن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين"، مشددا على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومنذ إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، لا يزال التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية مستمرا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 347 جنديا، إضافة إلى نحو 1500 قتيل من المدنيين.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إن إسرائيل لن تكون قادرة على القيام بعملية طويلة الأمد ضد حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، وتابع: "يجب أن تكتمل خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة"، محذرا من نفاد الوقت لتنفيذ مهمة الجيش في غزة حرصا على علاقة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية".