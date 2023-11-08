الخليج اليوم .. البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأمريكي تبحث مع ولي العهد البحريني آخر التطورات في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بحثت هاتفيا مع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة آخر التطورات في قطاع غزة.

وأكدت نائبة الرئيس أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي في الوقت الذي تدافع فيه إسرائيل عن مواطنيها وتكافح الإرهاب.

وأوضحت نائبة الرئيس أنه من الضروري ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسرا خارج الحدود.

وشددت على ضرورة حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية.

كما ناقشت نائبة الرئيس أيضا الخطوات المتخذة لتعزيز الموقف الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط لتعزيز جهود الردع الإقليمية. كما ذكر البيت الأبيض.

أكدت نائبة الرئيس مجددا على العلاقة الثنائية الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة والبحرين،

وبحثا التنفيذ المستمر لـ "اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل". واتفقا على البقاء على اتصال وثيق، سواء بشكل مباشر أو من خلال فرقهم.

وقد أعلنت واشنطن منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة عن دعمها لتل أبيب، وأرسلت قوات إلى الشرق الأوسط وحاملتي طائرات.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم لإسرائيل لمحاربة حركة "حماس".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير أمس الاثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخطط لنقل قنابل دقيقة بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل.