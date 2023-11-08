شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخي على قاعدة للجيش الأمريكي بمدينة الشدادى شرقي سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هزت انفجارات ضخمة قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، للمرة الثانية، اليوم الأربعاء.

ويأتى الهجوم في ضوء ارتفاع وتزايد الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الأمريكي في سوريا والعراق، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

وكانت انفجارات متتالية وضخمة سُمعت، مساء اليوم الأربعاء، في قاعدة (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي الواقعة على بعد 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.