شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: يجب وقف المذبحة الإسرائيلية بقطاع غزة فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، إنه يجب وقف المـذبحـة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة وبشكل فوري.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب إعمال القانون الدولي لوقف "العربدة" الإسرائيلية في قطاع غزة وهناك ازدواج بالمعايير في المجتمع الدولي.

وتابع السفير رياض منصور :"صامدون في وجه الاحتلال بقطاع غزة ولن نترك أراضينا".