شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الفلسطينى: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشلالة، وزير العدل الفلسطينى، أن إسرائيل أعلنت الحرب على قطاع غزة كسلطة قائمة بالاحتلال.

وأضاف وزير العدل الفلسطينى فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن ما تقوم به إسرائيل يمثل حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى، موضحًا أن إسرائيل تنتهك مبادئ القوانين الدولية والاتفاقات والمواثيق بارتكابها الجرائم في غزة.