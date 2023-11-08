شكرا لقرائتكم خبر عن 26 شهيدًا في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة وتدمير مسجد جنوبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 26 فلسطينيًا وأصيب آخرون في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على عدد من المنازل شمال قطاع غزة.



وقالت مصادر في قطاع غزة إن طيران الاحتلال استهدف سيارة مدنية بجوار مُستشفى اليمن السعيد بمخيم "جباليا"، موقعا 19 شهيدًا وعددًا من الجرحى.



وأضافت المصادر أن شهيدين وصلا إلى مستشفى كمال عدوان، وخمسة إلى المستشفى الإندونيسي في قصف منزل في جباليا شمال القطاع.



كما قصفت طائرات الاحتلال مسجد المُصطفى في منطقة الشيخ ناصر بخان يونس ليرتفع عدد المساجد التي تم تدميرها اليوم إلى أربعة، كما قصفت منزلا في بلدة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس.