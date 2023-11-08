شكرا لقرائتكم خبر عن طواقم الإغاثة الأممية: الآلاف الفلسطينيين في شمال غزة يواجهون صعوبات غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين ما زالوا في شمال قطاع غزة؛ يواجهون صعوبات غير مسبوقة، بعد "عزلتهم" بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.



وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن المخابز في شمال القطاع توقفت عن العمل، بسبب نقص الوقود والمياه والدقيق، ولم يتم توزيع أي طعام أو مياه معبأة هناك منذ أسبوع، بالإضافة إلى أن نقص الإمدادات الطبية؛ زاد الوضع المزري بالرعاية الصحية شمال قطاع غزة بعد إعلان أن قافلة مكونة من خمس شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ترافقها مركبتان تابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرضت لإطلاق النار وهي في طريقها إلى تسليم الإمدادات الطبية "المنقذة للحياة" إلى مستشفيات الشفاء والقدس في مدينة غزة أمس، كما أن شاحنتين تضررتا وأصيب سائق لكن القافلة وصلت - في النهاية - إلى مستشفى الشفاء وسلمتها.



وفيما يتعلق بإجلاء السكان في الشمال، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الجيش الإسرائيلي كرر أوامر الإخلاء للسكان في الشمال، وفتح ممرا على طول شريان مروري رئيسي لمدة 4 ساعات للتحرك جنوبا.



ويقدر مراقبو الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 15 ألف شخص ربما استخدموا هذا الطريق.



وأفادت التقارير بأن ما يصل إلى ثلث المباني في شمال غزة قد دمرت أو تضررت.



وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن الملائم بالاكريشنان راجاجوبال، إن تنفيذ "الأعمال العدائية " - مع العلم بأنها ستدمر وتلحق الضرر بشكل منهجي بمساكن المدنيين والبنية التحتية؛ مما يجعل مدينة بأكملها مثل مدينة غزة غير صالحة للسكن بالنسبة للمدنيين - هو "أمر غير مقبول، ويعد جريمة حرب".