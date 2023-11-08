هجوم صاروخي ثان اليوم على القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي النفطية شرقي سوريا

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الخليج 365" إن الهجوم يأتي في ضوء ارتفاع وتزايد الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الأمريكي أو ما يسمى بقواعد "التحالف الدولي" المزعوم في سوريا والعراق، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.
وأضاف مراسل "الخليج 365" شرقي سوريا أن انفجارات متتالية وضخمة سُمعت، مساء اليوم الأربعاء، في قاعدة (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي الواقعة على بعد 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.
أمس, 20:49 GMT
وكانت إيران قد وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ما وصفتها "ادعاءات الولايات المتحدة بتدخل طهران في الهجمات ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق".
أمس, 09:42 GMT
واستنكر إيرواني محاولة الولايات المتحدة التذرع والاعتماد على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لإضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية غير القانونية، من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا، مؤكدا أنها تفتقر إلى الأساس القانوني والمصداقية، وهو تفسير تعسفي وغير صحيح للمادة 51 من الميثاق.