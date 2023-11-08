الحرب الإسرائيلية على غزة تشهد حدثا هو الأول من نوعه منذ 40 عاما

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه للمرة الأولى منذ 40 عاما تشهد الحرب على غزة دخول فرقة احتياط كاملة للحرب في القطاع، حيث لم تشارك مثل هذه الفرقة في الحرب منذ الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان، في العام 1982.
ونقلت القناة عن القائد العسكري الإسرائيلي، قائد الفرقة 252، أن مشاركة تلك الفرقة تمثل لحظة حاسمة وفارقة لقوات الاحتياط بأكملها في الجيش الإسرائيلي.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني، إلى أن تلك الفرقة العسكرية الإسرائيلية تشارك في الحرب على غزة، شمالي القطاع.
وقال غوتيريش، الذي تعرض خلال الأسابيع الأخيرة، لانتقادات إسرائيلية واسعة: "هناك انتهاكات من جانب حماس. ولكن عندما ينظر المرء إلى عدد المدنيين الذين قتلوا في العمليات العسكرية، فإن هناك شيئًا خاطئًا بشكل واضح".
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد قُتل 10569 شخصًا، 40% منهم من الأطفال.
وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.