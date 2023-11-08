خبير عسكري يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة محاولة "أنصار الله" اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح راشد أن العملية تمت داخل الأراضي التي يسيطرون عليها، مستبعدا التدبير الداخلي لها بالاتفاق مع الأمريكيين.
أمس, 21:47 GMT
وتابع راشد أن "هناك خلافات شديدة بين صغير بن عزير وبين قادة حزب التجمع اليمني للإصلاح باليمن، خاصة بعد قيام بن عزيز بلقاء قائد المنطقة العسكرية الأمريكية وعاد مباشرة إلى مأرب هو والقوات الموالية للإصلاح، وهناك عداء شديد بين التابعين للإصلاح وبين بن عزيز المحسوب على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح".
وأشار الخبير العسكري إلى أن عمليات التفجير والاستهدافات منتشرة بشكل كبير في مناطق الشرعية، وغالبا ما تقف بعض دول التحالف وأطراف أخرى وراء مثل تلك العمليات، وربما يكون هذا العمل مدبر من قبل الأمريكيين لإشعال الأوضاع الهادئة نوعا ما في اليمن، بعد قيام صنعاء باستهداف الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ والطائرات المسيرة، حيث تعمل أمريكا على خلق مبررات لما قد تقوم به ضد اليمن.
وشدد الخبير العسكري على أنه "إذا ما كانت هناك محاولة أمريكية لاختراع مبرر لقصفنا وتهديدنا لوقف الصواريخ والمسيرات عن الكيان الإسرائيلي الغاصب، هذا لن يحدث أبدا لأن الأمر يتعلق بعقيدة المسلم والجميع مطالب بحماية وحراسة المقدسات في فلسطين".
أمس, 16:24 GMT
واتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" بمحاولة اغتيال رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الفريق صغير بن عزيز، عبر استهداف موكبه في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وأضاف الإرياني، قائلا: "الاستهداف الخطير جاء بعد حملات تحريض سياسية وإعلامية شنها الحوثيون طالت بن عزيز"، معتبرا أن "الاستهداف يؤكد مضي الحوثيين في نهج التصعيد، رغم جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة".
ويعاني البلد العربي، للعام التاسع تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.