شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء بين ممثلي "الملك سلمان للإغاثة" واليونيسيف في مصر لبحث إغاثة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعاته التنسيقية لبحث سبل تقديم المساعدات للمتضررين في قطاع غزة.

واجتمع فريق المركز في هذا الإطار في مدينة القاهرة اليوم، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر جيرمي هوبكنز.

وناقش الجانبان خلال اللقاء خطة الاستجابة الصادرة في نوفمبر للعام 2023 الخاصة بدولة فلسطين.

كما بحثا مجالات الشراكة والتعاون في حالات الطوارئ لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة وآليات تسريع وصول المساعدات للمستفيدين وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي يعمل عليها المركز.

إغاثة الشعب الفلسطيني

إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ وصل فريق مختص من المركز إلى القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

واجتمع الفريق مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي؛ وتم بحث سبل تسهيل وتسريع آليات وإجراءات نقل وإدخال المواد الإيوائية والسلال الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية للمتضررين في قطاع غزة من خلال معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وذلك حسب أولويات الاحتياج الإنساني.