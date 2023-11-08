شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية..اجتماع طارئ لإغاثة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا اليوم "عبر تقنية الاتصال المرئي"، للجنة الفرعية لذوي العلاقة المعنيين بتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية المتأثرة بالنزاعات، في إطار تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن سُبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، أن الاجتماع بحث سُبل تدشين حملة عربية لتوفير مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وضمان استدامة توفير تلك المساعدات وتدفق كميات كافية منها لأهالي القطاع.

دعم غزة

أضاف البيان أن الجامعة العربية ستقوم بالتنسيق مع الدول العربية وبالتعاون مع شركائها من المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، بفتح باب التطوع من أجل المساعدة في الإعداد لهذه الحملة، وكذلك دعم غزة في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.

وأعربت الجامعة العربية في بيانها، عن تطلعها إلى مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي من الدول الأعضاء ومختلف المنظمات والشركاء، خاصة أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، خَلّفَ وما يزال معاناة إنسانية كارثية طالت مختلف مناحي الحياة لحوالي 2.3 مليون شخص.