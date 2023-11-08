الخليج اليوم .. وساطة قطرية لإطلاق سراح محتجزين مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تبذل قطر جهودا لإطلاق سراح من 10-15 رهينة تحتجزهم حركة "حماس" مقابل وقف إطلاق النار ليوم أو يومين في قطاع غزة.

أفادت بذلك AFP نقلا عن مصدر مطلع، حيث قال المصدر لوكالة "فرانس برس"، بشرط عدم الكشف عن اسمه لحساسية المحادثات، إن مفاوضات بوساطة قطرية تجري الآن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين إطلاق سراح من 10-15 رهينة مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة يوم أو يومين في غزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع للشهر الثاني إلى 10569 قتيلا، و26475 جريحا، حيث أفادت الوزارة أن من بين القتلى يوجد 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن هجوم "حماس"، 7 أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

المصدر: AFP