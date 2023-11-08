الخليج اليوم .. رئيس مجلس الأمة الكويتي يعترض على بيان برلمانات الخليج حول غزة (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اعترض رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، الثلاثاء، على البيان الختامي لبرلمانات الخليج حول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخلال لقاء جمع رؤساء برلمانات ومجالس شورى الخليج، في العاصمة القطرية الدوحة، قال السعدون: "للأسف لم يصلني البيان، ولم يعرض على اللجان، وأرسل بالواتساب ليلا فقط".

وأضاف: "موقفنا واضح وقائم مع الحق الفلسطيني ومقاومته واستعادة أرضه ومحاربة الكيان الصهيوني.. ذلك كله جاء التزاما بقرارات الشرعية الدولية"، دون أن يحدد نقطة اعتراضه على البيان بشكل محدد.

وكان البيان الختامي دعا إلى "الوقف الفوري لأعمال القتل والهدم والتهجير في غزة، والإدخال الفوري للمساعدات"، وحث على "دعم عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة وفق القرارات الشرعية الدولية ووفق مبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين وحق العودة للاجئين ووفق قرار الجمعية العامة 149 وإطلاق سراح الأسرى والتعويضات العادلة للأسرى واللاجئين".