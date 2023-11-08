شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطيني: تصريحات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية اعترافاً بامتلاكها للنووي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، مخاطبة عاجلة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا رافائيل ماريانو جروسي، على إثر تصريحات وزير الاحتلال الإسرائيلي، وتسريباته للفكر الذي يدور في اجتماعات المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت" لتدمير غزة، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأكد المالكي أن ما قاله وزير الاحتلال الإسرائيلي بأن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة كان أحد الاحتمالات" متسق تماماً مع الخطاب السائد فيالاحتلال الإسرائيلي -القائمة باالحتلال-، ويشكّل اعترافاً رسمياً بامتلاك الاحتلال أسلحة نووية، وأسلحة دمار شامل.

وشدد في رسالته على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، قامت بتطوير أسلحة نووية بشكل غير قانوني، ورفضت الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، ورفضت الخضوع لأي أنظمة مراقبة أو ضمانات، وهي الآن تعمل على تأجيج الصراع وتعميق احتلالها من خلال هذا التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي هذا الصدد، ذكّر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة واحدة هو تهديد لجميع البلدان، وبالتالي يتطلب اهتماماً فورياً وعاجلاً من وكالة الطاقة الذرية، والدول الأعضاء.

كما طالب، وكالة الطاقة الذرية وجميع الدول الأعضاء بإدانة التهديدات التي يوجهها الاحتلال ومسؤوليه، واتخاذ جميع التدابير المتاحة تحت تصرفهم لتحييد هذا التهديد الواضح بحق الشعب الفلسطيني والدول المحيطة به في الحياة.