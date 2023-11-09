الخليج اليوم .. نجاة رئيس أركان الجيش اليمني من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة.. صورة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الثلاثاء، إن رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته إلى محافظة مأرب من زيارة خارجية.

دخان من جراء انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت رئيس الأركان

وأضاف في بيان أن وزير الدفاع محسن محمد الداعري أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الأركان للاطمئنان على سلامته، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل البيان عن وزير الدفاع أن "محاولة الاغتيال الفاشلة والجبانة التي استهدفت رئيس الأركان هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة لرئاسة الأركان وصلابته" في وجه حركة الحوثي.

ولم يكشف البيان تفاصيل الحادث. غير أن صحيفة "يمن الغد" نقلت عن مصادر أن بن عزيز نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة بينما أصيب 3 من مرافقيه.

وأمر وزير الدفاع اليمني، بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتتبع الجناة والقبض عليهم.