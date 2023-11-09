الخليج اليوم .. 5 طائرات جديدة تحمل تجهيزات للمستشفى الميداني الإماراتي في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انطلقت 5 طائرات إماراتية جديدة تحمل مستلزمات للمستشفى الميداني المزمع إقامته داخل قطاع غزة ليصل بذلك اجمالي عدد الطائرات إلى 16 طائرة.

وسيتم تفريغ حمولة هذه الطائرات في مدينة العريش المصرية، حيث يتم هناك تجميع كافة التجهيزات والمعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة وتشغيل المستشفى الميداني الإماراتي.

وكانت دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين سيرت جسرا جويا لنقل معدات المستشفى في إطار عملية الفارس الشهم 3 التي أطلقتها ضمن جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.