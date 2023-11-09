شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: تحسن الوضع الإنساني في غزة مصلحة للجميع بمن فيهم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت فرنسا اليوم الأربعاء أن الجميع لهم "مصلحة" في تحسن الوضع الإنساني في غزة بمن فيهم إسرائيل وذلك عشية المؤتمر الانساني الدولي الذي تنظمه باريس حول الأوضاع الانسانية في قطاع غزة.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الحكومة الإسرائيلية لن تكون حاضرة في هذا المؤتمر الإنساني الذي يعقد صباح غد الخميس في قصر الإليزيه لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث أمس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسيتحدث معه مجددا بعد انتهاء المؤتمر.



ويعقد المؤتمر غدا على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، وسيتطرق لقضايا مثل جمع الأموال وتقديم المساعدات الطارئة وإعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء بالإضافة إلى مساعدة الجرحى في غزة.. لذلك، يحشد المؤتمر جهود الجهات الفاعلة الأساسية التي تضطلع بتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والعازمة على العمل على نحو فعلي من أجل السكان المدنيين الفلسطينيين. وتشمل هذه الجهات الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في قطاع غزة.

ومن المنتظر أن يتناول المؤتمر الأهداف التالية: احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتعزيز الحصول على المساعدات الإنسانية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاعات الصحة والمياه والطاقة والغذاء، والدعوة إلى التعبئة والحشد من أجل دعم الوكالات والمنظمات الدولية الفاعلة ميدانيا، بحسب الخارجية الفرنسية.