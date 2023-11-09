مراسل "الخليج 365": أصوات انفجارات تسمع في محيط العاصمة دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش السوري: "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان جوي إسرائيلي على ريفي السويداء ودمشق".

وأضاف: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في ريفي السويداء الجنوبي والشرقي وريف دمشق".

وقال مصدر عسكري: "حوالي الساعة 22:50 من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه بعلبك في لبنان مستهدفًا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

وقال مصدر طبي في مشفى السيدة زينب: "وصول ثلاثة مدنيين حالة اثنين منهم طفيفة جراء العدوان على محيط السيدة زينب".

وفي وقت سابق، كان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات خلال الشهر السابق، ما تسبب في خروجه عن الخدمة.

29 أكتوبر, 23:37 GMT

وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في ‏سوريا أو عبرها.‏

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".