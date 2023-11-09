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عباس: لا حل عسكري لغزة والقطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من رئيس وزراء هولندا مارك روته، على ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وخلال الاتصال، شدد عباس على "ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية، ووقف إطلاق النار، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

كما طالب بضرورة "وقف اعتداءات المستوطنين الإرهابيين وقوات الاحتلال على أبناء شعبنا، والإفراج عن أموال المقاصة كاملة"، مضيفا "لأننا لن نقبلها منقوصة"، في إشارة إلى قرار إسرائيلي بخصم المبلغ المخصص لقطاع غزة والمعتقلين الفلسطينيين، من أموال المقاصة (الضرائب) المخصصة للسلطة الفلسطينية.

وأكد عباس: " على ضرورة وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة".

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - الخليج 365 عربي, 1920, 08.11.2023

وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه "لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل غزة".

وقال: "نحن أصحاب القرار الوطني المستقل وسياسات وقرارات منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تحكم تحركاتنا"، مؤكدا على أن "أي حل يجب أن يكون شاملاً في إطار الدولة الفلسطينية وبما يشمل الضفة والقدس وقطاع غزة".

عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة ، 24 أكتوبر 2023. - الخليج 365 عربي, 1920, 08.11.2023

وقال مسؤولون أمريكيون إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن إسرائيل يمكن أن تتولى المسؤولية عن أمن غزة "لفترة غير محددة" أثار حفيظة إدارة الرئيس جو بايدن، التي يتمثل موقفها في أن إسرائيل بحاجة إلى تجنب أي اقتراح باحتلال مفتوح لغزة.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "ABC" الإخبارية: "لقد رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل المسؤولية الأمنية في غزة".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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