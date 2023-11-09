تهديد أم بحث عن حلول سياسية.. ما دلالات وأهداف زيارة المبعوث الأمريكي للبنان؟

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دبي - محمود عبدالرازق - واستهل هوكشتاين زيارته المفاجئة والقصيرة إلى لبنان، بلقاء مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في عين التينة، حيث شدد على أن "أمريكا لا تريد لما يحصل في غزة أن يتمدد إلى لبنان، داعيًا إلى تطبيق القرار 1701".
31 يوليو 2022, 14:32 GMT
وقال مراقبون إن الزيارة تأتي في خضم مخاوف واشنطن من توسيع رقعة الحرب، وهو ما يهدد مصالحها في الشرق الأوسط، ما دفعها لإرسال مبعوثها في محاولة لاحتواء الموقف، في ظل فضح الدور الأمريكي الداعم لإسرائيل.
مخاوف توسيع الحرب
31 يوليو 2022, 10:14 GMT
وأكد أن من الواضح وجود مخاوف وقلق متزايد من توسيع الحرب، أو فقدان ورقة التفاوض كوسيط باعتبار أن واشنطن شريك فعلي في الحرب، مشيرًا إلى إمكانية أن يكون هناك بحث عن إعادة تموضع أمريكي أو ممارسة بالإنابة عن إسرائيل لحصد إنجازات تعذر أخذها في الميدان.
رسائل تهديد
وبحسب حديثه لـ "الخليج 365"، تحدث أكثر من مسؤول أن أمريكا لا تريد توسيع رقعة الحرب، هذا التناقض والازدواجية تجعل من أي رسالة يحملها المبعوث الأمريكي غير مجدية، لأن الدعم المطلق لإسرائيل لا تتطابق مع نوايا واشنطن بتوسيع الحرب.
وقال إن أمريكا تخشى من تحولات الرأي العام العالمي وبعض سياسيي الدول الغربية كما يحصل اليوم في أكثر من دولة غربية كانت تدعم الكيان بشكل مطلق، والآن تتعاطف هذه الدول مع ما يحدث في غزة، بالتالي أي توسعة للحرب يزيد من الحرج الأمريكي، وهو ما يؤكد أنه لا يملك الكثير من الوقت، وهو السبب الأساسي لزيارة المبعوث الذي يريد كسب الوقت عبر زيادة التهديدات والتي لن يرضخ لها الشعب اللبناني، كما حدث في عام 2006.
وبين أن ما يحصل في غزة يرتبط بلبنان وباقي الجبهات، وهو ما يدعو الأمريكي للتحرك بشكل سريع لمحاولة الحصول على هدف ولو انتصار وهمي لإسرائيل، تستطيع من خلاله فتح ثغرة في جدار المفاوضات السياسية لإنهاء هذه الحرب بالحفاظ على الحد الأدنى لهيبة إسرائيل، وهو ما تسعى له واشنطن من خلال هذه الزيارة.
وأبلغ هوكشتاين، رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بأنه يزور لبنان موفدًا من الرئيس الأمريكي لبحث الوضع في الجنوب.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.