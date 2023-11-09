تهديد أم بحث عن حلول سياسية.. ما دلالات وأهداف زيارة المبعوث الأمريكي للبنان؟

دبي - محمود عبدالرازق - واستهل هوكشتاين زيارته المفاجئة والقصيرة إلى لبنان، بلقاء مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في عين التينة، حيث شدد على أن "أمريكا لا تريد لما يحصل في غزة أن يتمدد إلى لبنان، داعيًا إلى تطبيق القرار 1701".

31 يوليو 2022, 14:32 GMT

وقال مراقبون إن الزيارة تأتي في خضم مخاوف واشنطن من توسيع رقعة الحرب، وهو ما يهدد مصالحها في الشرق الأوسط، ما دفعها لإرسال مبعوثها في محاولة لاحتواء الموقف، في ظل فضح الدور الأمريكي الداعم لإسرائيل.

مخاوف توسيع الحرب

قال نبيه عواضة، المحلل اللبناني المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن زيارة المبعوث الأمريكي إلى بيروت تحمل الكثير من الأهداف، أبرزها مخاوف واشنطن من توسع رقعة المواجهة المشتعلة لحسابات لها علاقة بتوازن القوى، لا سيما في ظل تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ "الخليج 365"، أن أي مواجهة على نطاق واسع في المنطقة تشكل ضربة قاضية للمصالح الأمريكية، وتؤثر على قرار واشنطن عالميًا، خاصة في ظل الانشغال بأوكرانيا، ما دفعها إلى محاولة احتواء التوتر الإقليمي، مع بروز إشارات لإمكانية توسع المعركة، كما أشار له زعيم حزب الله، حسن نصر الله في خطابه.

وقال إن التحركات الأمريكية تأتي بعد خطاب نصر الله والذي تضمن تهديدا واضحًا بالرد على أي تدخل أمريكي في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ومحاولة استغلال ما يحدث للقيام بعمل عسكري، مؤكدًا أن زيارة المبعوث الأمريكي قد تحمل إشارات للحل وفق المنظور الأمريكي، لا سيما بعد أن بدأ التصدع في بعض جوانب التأييد الأمريكي لحملة الإبادة التي تنفذها إسرائيل في غزة.

31 يوليو 2022, 10:14 GMT

وأكد أن من الواضح وجود مخاوف وقلق متزايد من توسيع الحرب، أو فقدان ورقة التفاوض كوسيط باعتبار أن واشنطن شريك فعلي في الحرب، مشيرًا إلى إمكانية أن يكون هناك بحث عن إعادة تموضع أمريكي أو ممارسة بالإنابة عن إسرائيل لحصد إنجازات تعذر أخذها في الميدان.

رسائل تهديد

اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، علي عبدو، أن أمريكا تدعم إسرائيل بشكل مطلق سياسيا ودبلوماسيا وعسكريًا، وتريد تحقيق إنجازا للكيان الإسرائيلي يكون بوابة لها لإعادة إحياء مشروعها في الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت تهدد لبنان في حال ردت المقاومة على الاعتداءات أنها ستدخل كما حصل في غزة.

وبحسب حديثه لـ "الخليج 365"، تحدث أكثر من مسؤول أن أمريكا لا تريد توسيع رقعة الحرب، هذا التناقض والازدواجية تجعل من أي رسالة يحملها المبعوث الأمريكي غير مجدية، لأن الدعم المطلق لإسرائيل لا تتطابق مع نوايا واشنطن بتوسيع الحرب.

وتابع: المبعوث الأمريكي لا يهمه أمن لبنان وسلامة اللبنانيين، وجاء لنقل رسائل تهديد، وطلب بعدم دخول المقاومة في لبنان هذه الحرب، حيث تخشى أمريكا دخول المقاومة في الحرب، وفي نفس الوقت تريد لإسرائيل تحقيق أهدافها في غزة، وأعطاها الحق المطلق فيما تعتبره واشنطن دفاعا عن نفسها.

الواضح – بحسب عبدو - أن الأمريكي يهدد ويهول وهو قلق على مصالحه التي ستضرر كثيرًا في حال فتح جبهة لبنان وباقي الجبهات، وهو يخشى أن تدهور الأوضاع على الحدود الجنوبية للبنان ستؤدي إلى انفلات الأمور في الشرق الأوسط برمته، وصولا إلى التصادم مع روسيا والصين.

وقال إن أمريكا تخشى من تحولات الرأي العام العالمي وبعض سياسيي الدول الغربية كما يحصل اليوم في أكثر من دولة غربية كانت تدعم الكيان بشكل مطلق، والآن تتعاطف هذه الدول مع ما يحدث في غزة، بالتالي أي توسعة للحرب يزيد من الحرج الأمريكي، وهو ما يؤكد أنه لا يملك الكثير من الوقت، وهو السبب الأساسي لزيارة المبعوث الذي يريد كسب الوقت عبر زيادة التهديدات والتي لن يرضخ لها الشعب اللبناني، كما حدث في عام 2006.

وبين أن ما يحصل في غزة يرتبط بلبنان وباقي الجبهات، وهو ما يدعو الأمريكي للتحرك بشكل سريع لمحاولة الحصول على هدف ولو انتصار وهمي لإسرائيل، تستطيع من خلاله فتح ثغرة في جدار المفاوضات السياسية لإنهاء هذه الحرب بالحفاظ على الحد الأدنى لهيبة إسرائيل، وهو ما تسعى له واشنطن من خلال هذه الزيارة.

وأكد الموفد الأمريكي أن "المحافظة على الهدوء عند الحدود الجنوبية للبنان على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لأمريكا".

وأبلغ هوكشتاين، رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بأنه يزور لبنان موفدًا من الرئيس الأمريكي لبحث الوضع في الجنوب.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير آخرين.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.