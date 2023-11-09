شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات إغاثية دولية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حضّ ائتلاف من 13 مجموعة إغاثية بينها أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام، قادة العالم على الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعت المنظمات في بيان لها، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة الدول، لبذل كل ما في وسعهم من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وذلك عشية استضافة باريس مؤتمراً إنسانياً مخصصاً للوضع في قطاع غزة.

وأضافت أن الأولويات يجب أن تتضمن كذلك إجراءات ملموسة لحماية جميع السكان المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة واحترام القانون الإنساني الدولي. وفضلا ًعن أطباء بلا حدود ومنظمة العفو وأوكسفام، تشمل قائمة الموقعين على البيان، منظمة العمل ضد الجوع والمجلس النروجي للّاجئين والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

وقال رئيس المجلس النروجي للاجئين يان إيغلاند في بيان "تصلنا مناشدات يائسة بشكل متزايد من أجل الحماية والمساعدة من العاملين لدينا في المجال الإنساني في قطاع غزة المحاصر".

وأضاف "عدم وجود وقف إنساني لإطلاق النار وممر إنساني وإنهاء للحصار الخانق حتى الآن هو أمر غير مقبول"، داعيًا إلى مؤتمر الخميس الإنساني على عجل على هامش منتدى باريس للسلام السنوي. ويتمثّل هدفه بـ"حشد جميع الشركاء والأطراف المعنية للاستجابة لاحتياجات أهالي غزة"، وفق ما أفاد مستشار ماكرون للصحفيين الأربعاء.

ودعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع خلال اجتماع في اليابان، الأربعاء، إلى "هدن إنسانية وممرات" لحماية المدنيين، لكن من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.