شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: سقوط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو – 9 قرب سواحل اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو – 9 قرب سواحل اليمن.

وفى وقت سابق بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة الصربية بلجراد مع النائب الأول لرئيس وزراء صربيا وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش التطورات في غزة.

واستعرض الجانبان -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها، كما تم توقيع بروتوكول للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية، وتبادل الدعم في المنظمات والمحافل الدولية، وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية للطلاب اليمنيين للدراسة في صربيا في اطار برنامج " العالم في صربيا " وخلق شراكات للتعاون في المجالات الاخرى ذات الاهتمام المشترك كالقطاع الزراعي والصحي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز