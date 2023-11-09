شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: أكثر من 2500 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك أكثر من 2500 مفقود لا يزالون تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وفى وقت سابق أعربت ليلي بكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية عن حزنها الشديد لما يحدث في قطاع غزة من مجازر وحصار منذ أكثر من شهر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المسئولة الإقليمية بالأمم المتحدة "لا وصف ولا مثيل للوضع على الأرض في غزة حاليا مضيفة" الكارثة التي ارتكبتها الدول خلال الأسابيع الأربعة الماضية بالسماح بحصار 2.2 مليون فلسطيني داخل غزة أدت إلى كوارث عديدة." وفق مركز اعلام الأمم المتحدة.

وأضافت المسؤولة الإقليمية في الأمم المتحدة نحن، في صندوق الأمم المتحدة للسكان، قلقون جدا على حالة السكان وبالتحديد النساء، والنساء الحوامل لافته الي أنه يوجد 50 ألف امرأة حامل، منهم 5500 امرأة على وشك الولادة خلال الأسابيع القليلة القادمة وسط تقارير عن تدمير النظام الصحي وعدم وجود أطباء مؤكدة أن استهداف الأطباء والكادر الطبي والمستشفيات بشكل مباشر أدى إلى انهيار هذا النظام.