شكرا لقرائتكم خبر عن 10678 شهيدًا.. استمرار ارتفاع ضحايا جرائم الاحتلال في غزة والضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء يوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10678 شهيدًا ونحو 28500 جريح.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي عن العدوان، أن 10515 شهداء سقطوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفًا، وفي الضفة الغربية سقط 163 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2400.

وقالت إن من بين الشهداء 4324 طفلًا، و2823 سيدة، و649 مسنًا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنًا، بينهم أكثر من 1350 طفل.

انتشال جثامين 35 شهيدًا

وأعلنت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة مساء الأربعاء، تمكنها من انتشال جثامين 35 شهيدًا من تحت أنقاض منازل مدمرة في مخيم جباليا.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثامين 35 شهيدًا من تحت أنقاض عدد من المنازل المدمرة نتيجة قصف استهدفها قبل عدة أيام، قرب مسجد الأشقر وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.