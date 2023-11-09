شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية تستهدف محيط مجمع الشفاء الطبى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف فجر الخميس، محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعدة غارات.

وذكرت مصادر محلية للوكالة، أن "طائرات الاحتلال الحربية أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة على محيط مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديداً مخيم الشاطئ".

وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي طال محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى لسقوط 3 مواطنين وإصابة العشرات.