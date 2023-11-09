"الأونروا": قصف غزة يحرم 300 ألف طفل فلسطيني من التعليم

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت إحصائيات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن "نحو 300 ألف طفل في غزة، تم حرمانهم من التعليم بسبب الحرب"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.

أمس, 16:31 GMT

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للـ"أونروا"، أن "عدد مباني الوكالة، التي تضررت من القصف وصل إلى 50 مبنى بينها المدارس، التي تحولت إلى مراكز إيواء".

وتابع لازاريني، بالقول: "أطفال غزة يحتاجون لشربة ماء ورغيف خبز، ومتابعة دروسهم تصبح أكثر صعوبة كلما طال أمد الحرب، التي تسببت في مقتل 92 فردا من موظفي الوكالة الأممية، حتى الآن".

يذكر أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأ منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وإصابة أكثر من 25 ألفا آخرين.

وتجاوز عدد الأطفال الذين قتلهم القصف حتى الآن أكثر من 4 آلاف و300 طفل، بينما يوجد 1350 طفلا في عداد المفقودين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حتى أمس الأربعاء، وصلت إلى 352 جنديا، إضافة إلى نحو 1500 قتيل من المدنيين.