شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات دبلوماسية فلسطينية لفضح جرائم الإبادة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تواصل مع سفاراتها وبعثات دولة فلسطين، تعميق التحولات الإيجابية في الرأي العام العالمي، وترجمتها إلى موقف دولي ضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على قطاع غزة لليوم 33، والتصعيد الحاصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأوضحت في بيان، أن هذا الحراك الدبلوماسي لفضح الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص.

قلب الرأي العام العالمي

وأشارت الوزارة إلى أن كل هذه الجهود لعبت دورًا مهمًا في قلب الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، وتفنيد مرتكزات رواية الاحتلال وأهدافه من هذه الحرب، عبر مسيرات حاشدة تشهدها العديد من العواصم في الدول المؤثرة لصالح فلسطين في ضغط شعبي ملحوظ على مراكز صنع القرار، للتحرك العاجل لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ووقف الحرب على قطاع غزة.