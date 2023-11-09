شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: نسعى لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون، إن بلاده باعتبارها عضوا دائما فى مجلس الأمن الدولى وعضوا مسؤولا فى المجتمع الدولى، ستواصل الحفاظ على اتصالات وثيقة مع الأطراف المعنية، وستبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين وتهدئة الوضع واستئناف محادثات السلام وتحقيق السلام.

وأضاف - في تصريح اليوم الخميس، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية (شينخوا) - أن الصين ملتزمة بشدة بتخفيف التوترات، وتحقيق وقف لإطلاق النار منذ اندلاع الصراع، موضحا أن الشهر الماضي كان طويلا بشكل مؤلم بالنسبة للفلسطينيين، وأن أكثر من 10 آلاف فلسطيني، من بينهم العديد من النساء والأطفال، فقدوا حياتهم.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن الحزن العميق إزاء مقتل المدنيين، ومن المحزن أن نرى الكارثة الإنسانية تتفاقم في غزة، مشيرا إلى أن الصين تدعو إلى اتخاذ إجراء سريع ومسؤول من جانب مجلس الأمن لحماية المدنيين وتخفيف حدة الوضع الإنساني في غزة.

وأكد أن الصين تدعم التضامن بين الدول العربية والعالم الإسلامي، وجهود وساطة أكبر لوقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام، مضيفا أن بلاده تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بموثوقية أكبر في أقرب وقت ممكن لبناء توافق جديد بشأن إعادة حل الدولتين إلى المسار الصحيح.