شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مليارات دولار عجزا بميزانية إسرائيل مع تراجع الإيرادات بسبب التصعيد فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكبدت إسرائيل عجزا فى الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل "ستة مليارات دولار" فى أكتوبر، بحسب بيانات رسمية لوزارة المالية الإسرائيلية.

وأرجعت الوزارة هذا العجز إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب مع الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة.

وأضافت أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر إلى 2.6% مقابل 1.5 % في سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2 % الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.

وكان العجز في سبتمبر عند 4.6 مليار شيكل، وفي أكتوبر من العام الماضي عند 3.1 مليار شيكل، ما يمثل زيادة في العجز بأكثر من 7 أضعاف.

من ناحية أخرى، انخفض عدد السياح في إسرائيل بنسبة 73 بالمئة خلال أكتوبر الجاري بسبب الحرب على غزة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن ما يقرب من 99 ألف زائر، معظمهم مصنفون كسياح زاروا إسرائيل في أكتوبر مقابل 369 ألفا في الشهر نفسه من العام الماضي ونحو 485 ألفا في نفس الفترة من عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.

كما كشف التقرير عن أن 454 ألف إسرائيلي غادروا البلاد الشهر الماضي كما تراجعت رحلات الطيران من وإلى مطار بن جوريون الدولي بنسبة 80 % كمتوسط منذ اندلاع الحرب، وفقا لتقرير "Secret Flights"

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، الأحد، نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).