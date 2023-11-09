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زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب إدلب السورية

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القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، لواء إسكندرون شمال غرب مدينة إدلب، دون أنباء عن خسائر.

وأوضح المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن محطات الرصد سجلت الهزة الأرضية، عند الساعة 5:32 صباحا على بعد 77 كيلومترا شمال غرب مدينة إدلب.

وكان زلزالان ضربا سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي، بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، أسفرا عن سقوط قرابة 50 ألف قتيل، حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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