شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، لواء إسكندرون شمال غرب مدينة إدلب، دون أنباء عن خسائر.

وأوضح المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن محطات الرصد سجلت الهزة الأرضية، عند الساعة 5:32 صباحا على بعد 77 كيلومترا شمال غرب مدينة إدلب.

وكان زلزالان ضربا سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي، بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، أسفرا عن سقوط قرابة 50 ألف قتيل، حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة.