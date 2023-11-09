شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حفظ السلام فى لبنان: نواجه ظروفا صعبة على الحدود منذ التصعيد فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أرولدو لاثارو رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام، أن جنود بعثة حفظ السلام في لبنان يعملون "في ظل سيناريو معقّد وفي ظروف صعبة للغاية منذ أكثر من شهر" وذلك علي خلفية التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحصار الذى تفرضة قوات الاحتلال الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

جاْء ذلك خلال زيارة المسؤول الأممي لعدة مواقع لليونيفيل على طول الخط الأزرق، مؤكدا أن الأحداث الحالية "ذكّرتنا جميعاً بأهمية عملنا وعززت التزامنا" محذرا من تصعيد الأوضاع إلى ما هو خارج نطاق السيطرة ".

وشدد المسؤول الأممي على أن اليونيفيل تواصل دعوتها لوقف إطلاق النار، ووقف أى أعمال قد تعرض المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة للخطر أو تدفع المنطقة إلى النزاع.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أندريا تينينتى، حث على وقف إطلاق النار والامتناع عن أى أعمال قد تعرض المدنيين للخطر.

وقال تينينتي: "نحث على وقف إطلاق النار والامتناع عن أى أعمال قد تعرض المدنيين أو أفراد الأمم المتحدة للخطر أو تدفع المنطقة إلى الصراع واحتمال خروج الوضع على طول الخط الأزرق عن السيطرة".

وفي وقت سابق كانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منطقة جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة في حين يستمر تحليق الطيران الاستطلاعي فوق فضاء صور والساحل البحري.