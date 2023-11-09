سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مئات الأهداف داخل قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي، أنه خاض اشتباكات دامت، لمدة 10 ساعات، بين قواته ومقاتلين ينتمون لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إلى جانب معركة أخرى وقعت "وجهًا لوجه" مع جنود إسرائيليين، حسبما نقلت قناة "الشرق".

وجرت المعركة في "معقل عسكري تابع لحركة حماس غربي جباليا في شمال القطاع"، وفقًا للبيان الإسرائيلي، وأشار الجيش إلى أن قوات لواء "ناحال" تمكنت من السيطرة على الموقع وقضت على المقاتلين الفلسطينيين، وضبطت موادا عملياتية مهمة وكشفت عن شبكة من الأنفاق تؤدي إلى منطقة جغرافية واسعة.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عسكري وإصابة 5 آخرين من قواته، بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة، يوم أمس الأربعاء.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان، أن "إجمالي عدد القتلى العسكريين، منذ السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، بلغ 352 عسكريًا".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد قطاع غزة، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

وتأتي الحرب الإسرائيلية على غزة ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.